مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1) - (0) ميلان.. نزول لياو
الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي ميلانو بين إنتر ميلان وإيه سي ميلان ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإيطالي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
---
ق 78 أوليفييه جيرو يسدد ركلة حرة ولكن بجوار القائم
ق 75 براهيم دياز يسدد على حدود المنطقة ولكن أندريه أونانا يتصدى
ق 71 روبن جوسينز ومارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو بدلا من فيديريكو ديماركو وهنريك مخيتاريان وإدين دجيكو
ق 70 ماليك ثياو بدلا من ماتيو جابيا
ق 55 رافاييل لياو وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من ديفوك أوريجي ودافيدي كالابريا
استراحة
ق 34 جووووول لاوتارو مارتينيز يسدد رأسية بعد عرضية تشالهان أوجلو
ق 25 نيكولو باريلا يسدد والدفاع يبعد الكرة
ق 14 ماتيو جابيا يلتحم مع دجيكو والأخير يسقط أرضا.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء ويأمر باستمرار اللعب
ق 6 لاوتارو يسدد وتاتاروشانو يتصدى إلى ركنية
بداية المباراة