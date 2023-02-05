انتهت في الدوري الإيطالي - إنتر (1) - (0) ميلان

الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

السوبر الإيطالي - ميلان ضد إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي ميلانو بين إنتر ميلان وإيه سي ميلان ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 78 أوليفييه جيرو يسدد ركلة حرة ولكن بجوار القائم

ق 75 براهيم دياز يسدد على حدود المنطقة ولكن أندريه أونانا يتصدى

ق 71 روبن جوسينز ومارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو بدلا من فيديريكو ديماركو وهنريك مخيتاريان وإدين دجيكو

ق 70 ماليك ثياو بدلا من ماتيو جابيا

ق 55 رافاييل لياو وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من ديفوك أوريجي ودافيدي كالابريا

استراحة

ق 34 جووووول لاوتارو مارتينيز يسدد رأسية بعد عرضية تشالهان أوجلو

ق 25 نيكولو باريلا يسدد والدفاع يبعد الكرة

ق 14 ماتيو جابيا يلتحم مع دجيكو والأخير يسقط أرضا.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء ويأمر باستمرار اللعب

ق 6 لاوتارو يسدد وتاتاروشانو يتصدى إلى ركنية

بداية المباراة

ميلان إنتر دربي الغضب
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