المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا

الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

خالد رضا - محمد عبد العاطي - إنبي

حصد خالد رضا مدافع إنبي جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري.

خالد رضا

النادي : إنبـي

إنبـي

وتغلب فريق إنبي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

وبذلك يحصد لاعبو إنبي جائزة رجل المباراة للمرة الرابعة هذا الموسم.

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وجاءت أرقام خالد رضا في مواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

صنع: 1

تمرير: 9 من 20 بنسبة 45%

فرص محققة: 1

لمس الكرة: 29

كرات طولية: 1 من 6 بنسبة 17%

استخلاص الكرة: 3

استخلاص بالرأس: 3

صراعات هوائية: 1 من 2 بنسبة 50%

صراعات أرضية: 1 من 1 بنسبة 100%

ورفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحقق الفريق البترولي فوزه الثاني بآخر ثلاث مباريات.

الدوري المصري إنبي خالد رضا
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