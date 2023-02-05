المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا
الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:48
كتب : FilGoal
حصد خالد رضا مدافع إنبي جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري.
وتغلب فريق إنبي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.
وبذلك يحصد لاعبو إنبي جائزة رجل المباراة للمرة الرابعة هذا الموسم.
وجاءت أرقام خالد رضا في مواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:
لعب: 90 دقيقة
صنع: 1
تمرير: 9 من 20 بنسبة 45%
فرص محققة: 1
لمس الكرة: 29
كرات طولية: 1 من 6 بنسبة 17%
استخلاص الكرة: 3
استخلاص بالرأس: 3
صراعات هوائية: 1 من 2 بنسبة 50%
صراعات أرضية: 1 من 1 بنسبة 100%
ورفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.
وحقق الفريق البترولي فوزه الثاني بآخر ثلاث مباريات.
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