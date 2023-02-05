محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري
الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:46
كتب : FilGoal
فاز محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ17 في ختام الدور الأول من الدوري المصري.
محمد حسن
النادي : الإسماعيلي
وشارك ابن الـ29 عاما في 55 دقيقة من المباراة قبل أن يخرج مصابا.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها محمد حسن جائزة رجل المباراة، والثامنة من جانب الإسماعيلي.
وجاءت أرقام اللاعب في المباراة كالتالي:
دقائق اللعب: 55
التسديدات: 2
صناعة الفرص المؤكدة: 2
التمريرات الصحيحة: 7 من أصل 12
التمريرات الطولية الناجحة: 1
المراوغات الصحيحة: 2
التدخلات الناجحة: 1
التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة، في المركز الـ17، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة الـ27 في المركز السادس.
نرشح لكم
المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا تعادل أول منذ 5 سنوات بين الاتحاد والإسماعيلي .. رأس محمود علاء تبقي الدراويش في القاع إنبي يحافظ على سجله بدون خسارة أمام سيراميكا كليوباترا ويخطف ثلاث نقاط ثمينة "استأذنت من الاتحاد وميكالي".. بيان من الحضري لتوضيح كواليس رحيله عن مصر الأولمبي ديانج: مواجهة ريال مدريد حلم وبات حقيقة.. ولا يوجد ضغوطات سنلعب بالطريقة المناسبة الهدف الأسرع في الموسم.. الشامي يتقدم للإسماعيلي على الاتحاد الدوري المصري - القلاوي حكما لمواجهة فاركو ضد الزمالك انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) إنبي.. نهاية المباراة