محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد

فاز محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ17 في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

وشارك ابن الـ29 عاما في 55 دقيقة من المباراة قبل أن يخرج مصابا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها محمد حسن جائزة رجل المباراة، والثامنة من جانب الإسماعيلي.

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وجاءت أرقام اللاعب في المباراة كالتالي:

دقائق اللعب: 55

التسديدات: 2

صناعة الفرص المؤكدة: 2

التمريرات الصحيحة: 7 من أصل 12

التمريرات الطولية الناجحة: 1

المراوغات الصحيحة: 2

التدخلات الناجحة: 1

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة، في المركز الـ17، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة الـ27 في المركز السادس.

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