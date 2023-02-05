جوارديولا: مانشستر سيتي ليس في وضع يسمح له بالتفكير في أن يكون بطلا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد أمام توتنام وسنحت له بعض الفرص، مشيرا إلى أن فريقه في وضع لا يسمح له بالتفكير في أن يكون بطلا للدوري.

وخسر مانشستر سيتي أمام توتنام بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لقد بدأنا بشكل جيد كما يحدث عادة ضد توتنام ولكن بعد أن ارتكبنا الخطأ عاقبونا. كانت لدينا بعض الفرص وبالطبع عندما نفقد الكرات في المرحلة الانتقالية مع كولوسيفسكي وسون فالأمر لن يكون سهلا فقد خسرنا ثلاث نقاط".

وأضاف "هل اتبع الفريق الخطة؟ في معظم الأوقات نعم، لكن ليس من السهل أن يدافع 10 لاعبين ويجلسون أكثر قليلاا مما كان عليه الحال في الاتحاد قبل أسبوعين. لقد لعبنا بشكل جيد وفاتنا ربما التمريرة الأخيرة والتسديد".

وتابع عن دخول دي بروين "كنت أريده في التمريرة الأخيرة، أن يجد المسافات والتمريرات بين الخطوط. يمكنه القيام بذلك".

واستطرد عن سجل توتنام السيئ "عاجلا أم آجلا سيتغير لكن من الغريب أننا لم نسجل هدفا واحدا. لقد أهدرنا ركلات الترجيح في الماضي، والعثور على تفسير ليس بالأمر السهل".

واستمر مانشستر سيتي دون فوز على توتنام في ملعبه الجديد في جميع البطولات، بخمس انتصارات لسبيرز وبخمس شباك نظيفة أيضا.

وأتم "لسنا في وضع يسمح لنا بالتفكير في أن نكون أبطالا، سنفكر فقط المباراة التالية أمام أستون فيلا. سنستعد جيدا ونلعب مباراتنا بأفضل شكل ممكن".

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال مع مباراة أقل للمدفعجية.

ويلعب رجال جوارديولا مع أستون فيلا على ملعب الاتحاد في الجولة 23، قبل الصدام المنتظر مع المتصدر أرسنال يوم 15 فبراير.