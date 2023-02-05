تعادل أول منذ 5 سنوات بين الاتحاد والإسماعيلي .. رأس محمود علاء تبقي الدراويش في القاع

كاد الإسماعيلي يخرج من مراكز الهبوط لأول مرة، لكن رأس محمود علاء جلبت التعادل للإسماعيلي وأبقت الدراويش داخل مراكز الهبوط.

تعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي، فيما أدرك محمود علاء التعادل للاتحاد السكندري.

ويعد التعادل هو الأول بين الفريقين في بطولة الدوري منذ شهر يناير لعام 2018.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة، في المركز الـ17، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة الـ27 في المركز السادس.





















































































التشكيل

زوران مانولوفيتش بدأ بـ أوجوستينو مابولولو كمهاجم صريح، ومن خلفه إبراهيم حسن، بجانب خالد الغندور، وأحمد عادل.

واستمر محمد محمود كأساسي مع الاتحاد منذ وصوله معارا من الأهلي.

من جهة أخرى، بدأ أحمد حسام "ميدو" بـ محمد الشامي وفراس شواط في الهجوم، فيما تواجد الثنائي الجديد سيرجي أكا، وكريم الديب على مقاعد البدلاء.

واستمر عمر الساعي اللاعب الشاب كأساسي للمباراة الثانية على التوالي في وسط الملعب.

📋التشكيل - الاتحاد يتسلح بإبراهيم حسن ومابولولو.. وشواط يقود هجوم الإسماعيلي. 🟢🟡#في_الدوري pic.twitter.com/u3b8rw3Bdt — FilGoal (@FilGoal) February 5, 2023

ما قبل المباراة

المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا حسب معايير الحضور في الدوري المصري. إذ نظمت إدارة الناديين رحلات لجماهير الفريقين من أجل الحضور لملعب برج العرب.

وصف المباراة والهدف الأسرع

بدأت المباراة بهدف أول هو الأسرع في الدوري المصري هذا الموسم. تقدم الإسماعيلي بهدف أول في الثانية 24.

طولية من محمد حسن إلى محمد الشامي الذي وجد نفسه منفردا وسدد ليتصدى لها مهدي سليمان، وترتد له الكرة ليسدد مجددا في القائم الأيمن وتدخل المرمى.

بداية الإسماعيلي القوية تواصلت في الدقيقة السابعة، فسجلوا هدفا ثانيا بعد تصويبة من عمر الساعي اصطدمت بـ محمد الشامي وغالطت مهدي سليمان، لكن محمد الصاحي عاد لتقنية الفيديو وألغى الهدف بسبب لمسد يد ضد الشامي قبل الهدف.

خطورة متبادلة

وكانت الخطورة الأولى من الاتحاد السكندري في الدقيقة الـ13. طولية من إبراهيم حسن، لكن محمد فوزي خرج من مرماه وأنقذها قبل رأس أحمد عادل.

وعادت خطورة الإسماعيلي في الدقيقة الـ20. طولية إلى الشامي الذي راوغ محمود علاء وانفرد لكن مهدي سليمان انقض أمامه وحولها إلى ركنية.

ورد الاتحاد في الدقيقة الـ25. مخالفة للاتحاد ينفذها أحمد عادل ويبعدها محمد دسوقي قبل رأس مابولولو إلى ركنية.

وكانت أقرب الفرص للتعادل في الدقيقة الـ33. عرضية من صبري رحيل، قابلها محمد محمود برأسية مرت بجانب المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

الشوط الثاني

الاتحاد السكندري بدأ الشوط الثاني بقوة لإدراك التعادل. وفي المقابل كاد الإسماعيلي يسجل الثاني في الدقيقة الـ51. عرضية أرضية من محمد حسن إلى فراس شواط الذي استلم الكرة داخل الست ياردات وسدد، لينقذها محمود لعاء ببراعد قبل أن تسكن الشباك بعدما عبرت الكرة من مهدي سليمان.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الـ53 بسبب دخول ميدو في مشادة مع صبري رحيل لاعب الاتحاد، ليشهر الحكم بطاقة صفراء لمدرب الإسماعيلي.

تبديلات

لجأ الفريقان هنا إلى دكة البدلاء. أجرى زوران مانولوفيتش ثلاث تبديلات في الدقيقة الـ55 بدخول إسلام عبد النعيم، ومحمود عبد العزيز، وعبد الغني محمد بدلا من أحمد عادل وخالد الغندور، ومحمد محمود.

ورد ميدو في نفس الدقيقة بدخول عمر الوحش بدلا من محمد حسن لتنشيط وسط الملعب.

وأجرى ميدو ثاني تبديلاته في الدقيقة الـ63 بدخول ياو أنور بدلا من عمر الساعي.

زوران دفع بورقتين أخيرتين في الدقيقة الـ70 وشارك أحمد عيد، وأوستين أموتو بدلا من إبراهيم حسن، وكريستوفر مابولولو.

إثارة كبرى متأخرة

وصلت المباراة قمة إثارتها في الدقيقة الـ75. كرة ثابتة للاتحاد نفذها هشام صلاح داخل منطقة الجزاء، وحولها محمود علاء برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

حكم المباراة رفض احتساب الهدف بسبب التسلل، ولكن بعد مراجعة للفيديو استمرت ثلاث دقائق، أقر الصباحي بصحة الهدف والتعادل.

هدف هو الثالث لـ محمود علاء رفقة زعيم الثغر هذا الموسم في الدوري المصري.

الاتحاد استمر في الضغط. وفي الدقيقة الـ84، استلم عبد الغني محمد كرة داخل منطقة الجزاء ومهدها إلى محمود عبد العزيز، لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

حكم المباراة احتسب 8 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

وحاول أوستين أموتو في الدقيقة الـ93 بعد مراوغة ثم تصويبة، لكن بعيدة عن المرمى، ولينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة، في المركز الـ17، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة الـ27 في المركز السادس.