إنبي يحافظ على سجله بدون خسارة أمام سيراميكا كليوباترا ويخطف ثلاث نقاط ثمينة

الأحد، 05 فبراير 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

حافظ إنبي على سجله بدون خسارة أمام سيراميكا كليوباترا وحقق فوزا ثمينا بهدف دون مقابل.

وتغلب إنبي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر بـ 18 نقطة.

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تفوق مستمر

واصل إنبي تفوقه على سيراميكا كليوباترا في المواجهات المباشرة بين الفريقين وحافظ الفريق البترولي على سجله بدون خسارة.

لعب الفريقان حتى الآن ست مباريات حقق إنبي الفوز في أربعة منهم مقابل تعادلين.

وكان الفريقان قد تعادلا في آخر مباراتين بدوري الموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفشل سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز الأول على إنبي حتى الآن.

غياب الانتصارات

يغيب سيراميكا كليوباترا عن الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي.

ويعود آخر فوز لسيراميكا كليوباترا في 3 يناير الماضي أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومنذ انتصار سيراميكا كليوباترا الأخير لعب الفريق ست مباريات في مسابقة الدوري تعادل ثلاث مباريات وخسر مثلهم.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة أمام المصري يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري.

هدف مبكر وآخر غير محتسب بغرابة

افتتح إنبي اللقاء بهدف مبكر برأسية من أحمد يوسف داخل شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وسجل أحمد يوسف الهدف في الدقيقة الثانية بعد عرضية من خالد رضا لركلة حرة مباشرة.

ومنذ هدف إنبي سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على الكرة بحثا عن هدف التعادل.

وسجل أحمد ياسر ريان هدفا في الدقيقة التاسعة ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأنقذ رضا السيد حارس مرمى إنبي هدفا محققا في الدقيقة 23 قبل أن تصل انفراد إلى أحمد ياسر ريان.

وفي الشوط الثاني تم إلغاء هدفا لسيراميكا كليوباترا بغرابة شديدة في الدقيقة 62.

وكان محمد عنتر قد لمس الكرة من على خط المرمى وهو متسللا ليتم إلغاء الهدف.

استمرت سيطرة سيراميكا كليوباترا على الكرة بحثا عن التعادل ولكن دون جدوى.

وتعرض أحمد يوسف صاحب هدف اللقاء للطرد في الدقيقة 97 بسبب بطاقة صفراء ثانية.

ويلعب إنبي يوم الأحد المقبل أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري.

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