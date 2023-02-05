"استأذنت من الاتحاد وميكالي".. بيان من الحضري لتوضيح كواليس رحيله عن مصر الأولمبي

أصدر عصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا الحالي والمصري الأولمبي السابق بيانا لتوضيح مستقبله.

وأعلن الاتحاد السوري في وقت سابق تعيين عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب ضمن الجهاز الفني الجديد.

وجاء بيان الحضري كالتالي عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

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"بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا رفقة هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات و المدرب روجيرو ميكالي".

"سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا".

"أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم الأولمبي".

"وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي".

"أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".

يذكر أن الحضري كان مدرب حراس مرمى المنتخب الأول في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق، وانتقل من المنتخب الأول إلى الأولمبي بعد رحيل كيروش وتولي روي فيتوريا للمسؤولية.

كما لعب الحضري في منتخب مصر الأول تحت قيادة كوبر حتى كأس العالم 2018 في روسيا.