"استأذنت من الاتحاد وميكالي".. بيان من الحضري لتوضيح كواليس رحيله عن مصر الأولمبي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر - عصام الحضري

أصدر عصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا الحالي والمصري الأولمبي السابق بيانا لتوضيح مستقبله.

وأعلن الاتحاد السوري في وقت سابق تعيين عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب ضمن الجهاز الفني الجديد.

وجاء بيان الحضري كالتالي عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

أخبار متعلقة:
ديانج: مواجهة ريال مدريد حلم وبات حقيقة.. ولا يوجد ضغوطات سنلعب بالطريقة المناسبة تشكيل برشلونة - ألبا بديلا لـ بالدي.. ورباعي في الوسط أمام إشبيلية الـ 15 على التوالي.. جالاتاسراي يفوز على طرابزون بركلة جزاء ارتكبها تريزيجيه هدية لم تُقبل.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنام بهدف تاريخي لـ كين

"بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا رفقة هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات و المدرب روجيرو ميكالي".

"سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا".

"أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم الأولمبي".

"وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي".

"أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".

يذكر أن الحضري كان مدرب حراس مرمى المنتخب الأول في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق، وانتقل من المنتخب الأول إلى الأولمبي بعد رحيل كيروش وتولي روي فيتوريا للمسؤولية.

كما لعب الحضري في منتخب مصر الأول تحت قيادة كوبر حتى كأس العالم 2018 في روسيا.

منتخب مصر الأولمبي عصام الحضري منتخب سوريا
نرشح لكم
المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري تعادل أول منذ 5 سنوات بين الاتحاد والإسماعيلي .. رأس محمود علاء تبقي الدراويش في القاع إنبي يحافظ على سجله بدون خسارة أمام سيراميكا كليوباترا ويخطف ثلاث نقاط ثمينة ديانج: مواجهة ريال مدريد حلم وبات حقيقة.. ولا يوجد ضغوطات سنلعب بالطريقة المناسبة الهدف الأسرع في الموسم.. الشامي يتقدم للإسماعيلي على الاتحاد الدوري المصري - القلاوي حكما لمواجهة فاركو ضد الزمالك انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) إنبي.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة ضد إشبيلية 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر ضد ميلان.. دربي الغضب 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا 8 دقيقة | الكرة المصرية
محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري 11 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: مانشستر سيتي ليس في وضع يسمح له بالتفكير في أن يكون بطلا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كين: عملنا بجد أسبوعين لنهزم مانشستر سيتي.. وأتطلع لمزيد من الأهداف 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل أول منذ 5 سنوات بين الاتحاد والإسماعيلي .. رأس محمود علاء تبقي الدراويش في القاع 47 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي يحافظ على سجله بدون خسارة أمام سيراميكا كليوباترا ويخطف ثلاث نقاط ثمينة 48 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال