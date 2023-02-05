بمشاركة مرموش.. بايرن ميونيخ يضرب فولفسبورج برباعية رغم الطرد

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش جناح فولفسبورج على مقاعد البدلاء، حتى أتى في الدقيقة 66 بدلا من باتريك فيمر.

البداية أتت سريعة بهدف كينجسلي كومان في الدقيقة التاسعة، بعرضية غافلت الحارس وسكنت الشباك دون أن يمسها توماس مولر.

وفي الدقيقة 14 أرسل جواو كانسيلو المنتقل حديثا من مانشستر سيتي تمريرة إلى كومان ليسجل منها الهدف الثاني.

الثالث أتى سريعا أيضا بركلة حرة مباشرة سجلها توماس مولر ببراعة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 30 أجرى نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تبديلا اضطراريا بخروج ماكسينس لاكروا ونزول ياكوب كامينسكي.

وتصدى يان سومر حارس مرمى بايرن لمحاولة ماتياس سفانبرج في الدقيقة 36، بينما تمكن البديل كامينسكي من تقليص الفارق بعد تمريرة من باولو أوتافيو في الدقيقة 44.

أخذت الرياح جانب فولفسبورج بطرد جوشوا كيميتش في الدقيقة 54 بالإنذار الثاني، وأتى سيرج جنابري بدلا من كينجسلي كومان، ثم جوسيب ستانيسيتش وماتيس تيل بدلا من توماس مولر وليروي ساني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 66 أتى عمر مرموش وكيفن باريديس بدلا من باتريك فيمر وباولو أوتافيو,

وسجل جمال موسيالا الرابع في الدقيقة 73 بانطلاقة فردية رائعة ليقتل المباراة، رغم استمرار محاولات فولفسبورج الذي دفع بالثنائي لوكاس نميتشا ويانيك جيرهاردت بدلا من يوناس فيند وماكسيميليان أرنولد.

وفي الدقيقة 78 أتى دالي بليند وبول فانر بدلا من جواو كانسيلو وجمال موسيالا، فيما قلص فولفسبورج الفارق مرة أخرى بهدف ماتياس سفانبرج في الدقيقة 81، ثم سجل يانيك جيرهاردت هدفا في الدقيقة 84، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وساهم موسيالا في 23 هدفا خلال 27 مباراة رسمية هذا الموسم، بواقع 14 هدفا و9 تمريرات حاسمة، كأكثر لاعب في الدوري الألماني بالتساوي مع راندال كولو مواني لاعب أينتراخت فرانكفورت الذي يملك 23 مساهمة أيضا.

ورفع بايرن رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطة عن يونيون برلين، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 29 نقطة في المركز السابع.