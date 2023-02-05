ديانج: مواجهة ريال مدريد حلم وبات حقيقة.. ولا يوجد ضغوط سنلعب بالطريقة المناسبة

الأحد، 05 فبراير 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي ضد سياتل ساوندرز

أعرب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن سعادته بالتأهل لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب الأهلي على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويلعب الأهلي أمام فريق ريال مدريد بطل أوروبا في تمام التاسعة من مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات نصف النهائي.

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وقال ديانج عبر موقع فيفا الرسمي: "بالتأكيد سعيد جدا أولا بسبب التأهل لنصف النهائي وهو حقا ما أردناه وثانيا لأننا سنلعب أمام أبطال أوروبا".

وكشف ديانج "مواجهة ريال مدريد هي مباراة الحلم، إذا كنت ستخبرنا أننا سنلعب أمام ريال مدريد كنا سنرد أنك مجنونا بالطبع".

وأوضح لاعب وسط الأهلي "لكن الآن الأمر أصبح حقيقة وسنلعب ضد ريال مدريد".

وشدد "سنذهب للاستمتاع في أعلى مستوى وسنرى ما سيحدث، ولا يوجد ضغوطات سنلعب المباراة بالطريقة التي علينا القيام بها".

واختتم أليو ديانج تصريحاته "أنه حلم وبات حقيقة، سوف نلعب أمام ريال مدريد ونرى ما سيحدث".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة وحصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين.

ويلعب الأهلي للمرة الثانية أمام ممثل أوروبا في كأس العالم للأندية بعدما واجه بايرن ميونيخ في النسخة قبل الماضية والتي انتهت بفوز البافاري بهدفين دون مقابل.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثمانية انتصارات في مسابقة كأس العالم للأندية ليصبح ثاني أكثر الأندية تحقيقا للفوز خلف ريال مدريد بعشرة انتصارات.

الدوري المصري الأهلي أليو ديانج
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