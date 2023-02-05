تشكيل برشلونة - ألبا بديلا لـ بالدي.. ورباعي في الوسط أمام إشبيلية

الأحد، 05 فبراير 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - جافي

أجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تغيرا واحدا على تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ويبدأ جوردي ألبا في التشكيل الأساسي بدلا من أليخاندرو بالدي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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ويمتلك رجال تشافي الفرصة لتوسيع الفارق إلى ثماني نقاط كاملة مع الغريم ريال مدريد حال الفوز اليوم.

على الجانب الآخر، يتواجد إشبيلية في المركز الـ14 للدوري برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - جول كوندي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري - جافي

الهجوم: رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي

دكة البدلاء: إنياكي بينيا - أرناو تيناس - إريك جارسيا - سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي - فرانك كيسي - بابلو توري - فيران جارسيا - آنخل ألاركون.

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