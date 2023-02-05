الـ 15 على التوالي.. جالاتاسراي يفوز على طرابزون بركلة جزاء ارتكبها تريزيجيه

حقق جالاتاسراي فوزا صعبا على طرابزون سبور بهدفين مقابل هدف على ملعب الأول في الجولة الـ 23 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه في دقائقها بالكامل مع طرابزون سبور.

ونجح جالاتاسراي في تحقيق الفوز الـ 15 على التوالي في جميع البطولات.

الفوز رفع رصيد جالاتاسراي للنقطة الـ 54 في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد كونياسبور، بينما توقف رصيد طرابزون عند النقطة الـ 38 في المركز السادس.

وشارك تريزيجيه في مباراته الـ 31 مع طرابزون خلال الموسم الحالي ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 6 آخرين.

افتتح ماكسيميليانو جوميز التهديف في الدقيقة الأولى لطرابزون سبور مستغلا تمريرة من عبد الله عمر.

وتعادل ميرتنز لجالاتاسراي في الدقيقة الـ 17 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 52 ارتكب محمود حسن تريزيجيه خطأ داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء ضد فريقه حصل على أثرها على بطاقة صفراء.

وسجل ماورو إيكاردي هدف جالاتاسراي الثاني من ركلة الجزاء بنجاح.

وتعرض فيرناندو موسليرا حارس مرمى جالاتاسراي لإصابة قوية في الدقيقة الـ 85 ليخرج ويحل أوكان كوتشوتش بدلا منه.

وسيلعب طرابزون مباراته المقبلة ضد عمران سبور، بينما سيحل جالاتاسراي ضيفا على غازي عنتاب.