كرة طائرة - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن قرعة البطولة العربية للأندية

الأحد، 05 فبراير 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

أسفرت قرعة البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة، في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبل عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الرابعة بينما الزمالك في المجموعة الثالثة.

حضر مراسم القرعة كلا من ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعمرو مخلوف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وأحمد عبد الدايم مقرر لجنة الاحتكام بالبطولة العربية .

وجاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 16 نادي كالتالي:

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول يكشف حقيقة إلزام مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه لـ الأهلي مواعيد مباريات الخميس 2 فبراير 2023 - الأهلي ضد الزمالك في الطائرة.. ريال مدريد مع فالنسيا كرة طائرة - الانتصار الثالث هذا الموسم.. الأهلي يتفوق على الزمالك مجددا في الدوري كرة طائرة - قبل القمة.. الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما

المجموعة الأولى: الأهلي القطري - اهلي طرابلس لبيبا - مصافي الشمال العراق- الصداقة فلسطين.

المجموعة الثانية: الوكرة القطري - بني ياس الاماراتي - الكويت الكويت - السويحلي ليبيا.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - خيبل المهرة اليمن - القوات فلسطين - السيب عمان.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري - النصر البحرين -كاظمة الكويت- الميناء اليمن.

ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.

كرة طائرة الأهلي الزمالك البطولة العربية
نرشح لكم
كرة سلة – الكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال قبل التوقف الدولي كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول يكشف حقيقة إلزام مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه لـ الأهلي كرة طائرة - الانتصار الثالث هذا الموسم.. الأهلي يتفوق على الزمالك مجددا في الدوري انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) (0) الزمالك.. فوز الأحمر كرة سلة - في الجول يكشف موعد مشاركة مهاب ياسر مع الزمالك.. واختبار طبي كرة يد - الاتحاد المصري يبدأ التنسيق لتكريم أحمد الأحمر
أخر الأخبار
أدار مواجهة في كأس العالم 2022.. أندريس ماتونتي حكما لمواجهة الأهلي ضد ريال مدريد 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
ميدو: يجب أن نستغل الفرص بشكل أفضل.. و"متقلقوش على الإسماعيلي" 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) إشبيلية.. بونو يتألق أمام ليفاندوفسكي 55 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإيطالي - إنتر (1) - (0) ميلان 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا 57 دقيقة | الكرة المصرية
محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري 59 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: مانشستر سيتي ليس في وضع يسمح له بالتفكير في أن يكون بطلا ساعة | الكرة الأوروبية
كين: عملنا بجد أسبوعين لنهزم مانشستر سيتي.. وأتطلع لمزيد من الأهداف ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال