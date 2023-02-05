كرة طائرة - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن قرعة البطولة العربية للأندية

أسفرت قرعة البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة، في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبل عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الرابعة بينما الزمالك في المجموعة الثالثة.

حضر مراسم القرعة كلا من ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعمرو مخلوف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وأحمد عبد الدايم مقرر لجنة الاحتكام بالبطولة العربية .

وجاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 16 نادي كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي القطري - اهلي طرابلس لبيبا - مصافي الشمال العراق- الصداقة فلسطين.

المجموعة الثانية: الوكرة القطري - بني ياس الاماراتي - الكويت الكويت - السويحلي ليبيا.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - خيبل المهرة اليمن - القوات فلسطين - السيب عمان.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري - النصر البحرين -كاظمة الكويت- الميناء اليمن.

ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.