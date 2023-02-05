ينضم لـ كوبر وفايز.. الحضري مدربا لحراس مرمى منتخب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تعيين عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب ضمن الجهاز الفني الجديد.

ويقود منتخب سوريا حاليا الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب الأسبق لمنتخب مصر، ويعاونه محمود فايز كما كان الحال مع الفراعنة.

وكان الحضري يتولى منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

وترددت أنباء عن نشوب أزمة بين ميكالي والحضري بسبب تغيب الأخير عن اجتماعات الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لارتباطه بتحليل مباريات بطولة خليجي 25.

ولكن ظهر الحضري مرتديا زي المنتخب البرازيلي وكتب عبر تويتر: "شكرا مستر ميكالي على الهدية الجميلة، ملابس منتخب البرازيل التي فضلت إرتدائها اليوم في صالة الألعاب البدنية ويراها الجميع".

وأضاف " شكر أکبر لأنك تتذكرني دائما ومثلما تشاهدون هذه الهدية بمناسبة المشاكل بيني وبين مستر ميكالي".

روجيرو ميكالى عقد اجتماعا في 12 يناير الماضي مع جهازه المعاون للترتيب للمرحلة القادمة في غياب الحضري.

وحضر الاجتماع البرازيلى تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب والبرازيلي ليوناردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الاداء، ومحمود حرب المدير الإداري وخالد سرحان المترجم.

وناقش ميكالى مع معاونيه أسماء بعض اللاعبين الذين تألقوا مع انديتهم وإمكانية ضمهم لقوام المنتخب فى أقرب فترة توقف.

وركز الاجتماع على بحث الأمور الخاصة بالمنتخب الذى يستعد لمواجهة زامبيا في أواخر شهر مارس المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا ذهابا وإيابا فى الجولة الثالثة للتصفيات القارية المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية.

ويتأهل الثلاثة الأوائل من بطولة إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

يذكر أن الحضري كان مدرب حراس مرمى المنتخب الأول في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق، وانتقل من المنتخب الأول إلى الأولمبي بعد رحيل كيروش وتولي روي فيتوريا للمسؤولية.

كما لعب الحضري في منتخب مصر الأول تحت قيادة كوبر حتى كأس العالم 2018 في روسيا.