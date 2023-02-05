الهدف الأسرع في الموسم.. الشامي يتقدم للإسماعيلي على الاتحاد

الأحد، 05 فبراير 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

هدف محمد الشامي للإسماعيلي في مرمى الاتحاد

تقدم محمد الشامي بالهدف الأول للإسماعيلي في مرمى الاتحاد السكندري.

ويلعب الإسماعيلي مع الاتحاد على ملعب برج العرب في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

هدف الشامي أصبح هو أسرع أهداف الدوري المصري في الموسم الحالي إذ سجله بعد 24 ثانية فقط من بداية المباراة.

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وتفوق هدف الشامي على هدف رزقي حمرون لاعب فاركو الذي سجله في مرمى المصري في الجولة الـ 16 بعد 25 ثانية.

وسجل الشامي هدفه الثالث في مباراته الـ 12 مع الإسماعيلي هذا الموسم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن حرس الحدود صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

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