الدوري المصري - القلاوي حكما لمواجهة فاركو ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة فاركو ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف فاركو فريق الزمالك في تمام الخامسة من مساء غدا الإثنين على ملعب برج العرب.

وجاء طاقم تحكيم مباراة فاركو ضد الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: حمادة القلاوي

حكم مساعد 1: محمود أبو الرجال

حكم مساعد 2: شريف عبد الله

حكم رابع: عاطف حسين

حكم فيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: أحمد حسام طه

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

وأدار حمادة القلاوي أربع مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ويدير القلاوي مباراته الأولى لفريق الزمالك.

بينما سبق وأدار القلاوي مواجهة فاركو أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة هذا الموسم وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكانت آخر مباراة أدارها القلاوي في الدوري بين فريقي البنك الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الرابعة عشر وانتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.