أنشيلوتي: أنا من اخترت أسينسيو لتسديد ركلة الجزاء.. والآن سنركز على كأس العالم

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه كان صاحب اختيار منفذ ركلة الجزاء التي أهدرها ماركو أسينسيو ضد مايوركا.

وحقق ريال مايوركا الفوز على ريال مدريد بهدف دون مقابل على ملعب الأول في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وأهدر ماركو أسينسيو فرصة تسجيل هدف التعادل لريال مدريد من ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة الـ 60.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا كنت صاحب اختيار أسينسيو لتسديد ركلة الجزاء، لأن اللاعب الأول هو بنزيمة ثم مودريتش ولم يكونا في الملعب لذلك يأتي من بعدهم في الترتيب أسينسيو أو رودريجو أو كروس".

وتحدث أنشيلوتي عن ارتكاب لاعبي مايوركا لـ 29 خطأ في المباراة قائلا: "علي أن أدرس قليلا عن الأخطاء، الحكم اليوم نسى أمر الأخطاء المتكررة التي ارتكبت من الطبيعي أن يشهر بطاقة صفراء بعد أن تكررت الأخطاء أكثر من مرة ولكن الشوط الأول نحن خرجنا بإنذارين وهم واحد فقط".

وواصل "المهم الآن هو أن نذهب لكأس العالم والذي نريد الفوز به ثم القتال في الدوري حتى النهاية لأن الأمر لم ينتهي بعد ولا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية".

وعن حالة كورتوا قال: "تيبو عانى من مشكلة بسبب تسديدة في عمليات الإحماء ولذلك لم يلعب اليوم".

واستمر "كروس تعرض لكدمة في مباراة فالنسيا ولذلك فضلنا عدم البدأ به لتجنب المشاكل والأمر نفسه لمودريتش واليوم لعبنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول".

وتابع "الهزيمة مؤلمة ولكنها كانت صعبة كما توقعنا وبها العديد من الأخطاء والتدخلات وحسمتها تفاصيل بسيطة، مثل الهدف المبكرا الذي استقبلناه وركلة الجزاء التي أهدرناها والآن علينا أن نفكر في كأس العالم الذي سنذهب إليه بحماس كبير".

وأضاف "كل ما يحدث ليس خطأ فينيسيوس كل ما يريده هو لعب كرة القدم وتلك الأجواء تثيره وعلينا أن نغير التركيز من عليه وأن ننظر إلى ما يحدث إليه".

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية.