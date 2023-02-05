انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) إنبي.. نهاية المباراة

الأحد، 05 فبراير 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

هدف ميدو جابر - المصري × سيراميكا كليوباترا

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة بينما إنبي في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----------------

ق62 عنتر يفسد هدفا مؤكدا لصالح سيراميكا كليوباترا بعد أن لمس الكرة من على خط المرمى وهو متسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10 هدف غير محتسب لسيراميكا كليوباترا

ق2 جوووووول أول برأسية أحمد يوسف

انطلاق المباراة

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا إنبي
نرشح لكم
المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري تعادل أول منذ 5 سنوات بين الاتحاد والإسماعيلي .. رأس محمود علاء تبقي الدراويش في القاع إنبي يحافظ على سجله بدون خسارة أمام سيراميكا كليوباترا ويخطف ثلاث نقاط ثمينة "استأذنت من الاتحاد وميكالي".. بيان من الحضري لتوضيح كواليس رحيله عن مصر الأولمبي ديانج: مواجهة ريال مدريد حلم وبات حقيقة.. ولا يوجد ضغوطات سنلعب بالطريقة المناسبة الهدف الأسرع في الموسم.. الشامي يتقدم للإسماعيلي على الاتحاد الدوري المصري - القلاوي حكما لمواجهة فاركو ضد الزمالك
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة ضد إشبيلية 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر ضد ميلان.. دربي الغضب 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
المرة الرابعة لـ إنبي.. خالد رضا يحصد جائزة رجل مواجهة سيراميكا كليوباترا 8 دقيقة | الكرة المصرية
محمد حسن رجل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري 11 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: مانشستر سيتي ليس في وضع يسمح له بالتفكير في أن يكون بطلا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كين: عملنا بجد أسبوعين لنهزم مانشستر سيتي.. وأتطلع لمزيد من الأهداف 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل أول منذ 5 سنوات بين الاتحاد والإسماعيلي .. رأس محمود علاء تبقي الدراويش في القاع 48 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي يحافظ على سجله بدون خسارة أمام سيراميكا كليوباترا ويخطف ثلاث نقاط ثمينة 48 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال