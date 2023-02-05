انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) إنبي.. نهاية المباراة
الأحد، 05 فبراير 2023 - 18:56
كتب : FilGoal
يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة بينما إنبي في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق62 عنتر يفسد هدفا مؤكدا لصالح سيراميكا كليوباترا بعد أن لمس الكرة من على خط المرمى وهو متسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق10 هدف غير محتسب لسيراميكا كليوباترا
ق2 جوووووول أول برأسية أحمد يوسف
انطلاق المباراة
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