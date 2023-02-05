التشكيل - كناريا وعنتر يقودان سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

دفع معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بالثنائي محمد كناريا ومحمد عنتر في التشكيل الأساسي أمام إنبي.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في مسابقة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة بينما إنبي في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني.

الوسط: محمود نبيل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - محمد ناصف - محمد عادل - مروان الصحراوي - جاستس آرثر - عمرو قلاوة - محمود زلاكة - أحمد القرموطي - صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - أحمد كالوشا - ناصر مودي

الوسط: أحمد يوسف - محمد حمدي - مصطفى شكشك - رفيق كابو- مصطفى دويدار

الهجوم: أحمد أمين "قفة"

وفشل سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز بآخر خمس مباريات خاضهم الفريق.

بينما إنبي قد خسر مباراته الأخيرة أمام سموحة بهدفين دون مقابل.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا إنبي
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