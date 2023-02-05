انتهت في الدوري الألماني - فولفسبورج (2) - (4) بايرن ميونيخ
الأحد، 05 فبراير 2023 - 18:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولفسبورج ضد بايرن ميونيخ في الجولة 19 من الدوري الألماني.
وجاء تشكيل فولفسبورج كالتالي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
خط الدفاع: ماكسينس لاكروا - سيباستيان بورناو - ميكي فان دي فين
خط الوسط: بوتي باكو - ماتياس سفانبرج - ماكسيميليان أرنولد - فيليكس نميتشا - باولو أوتافيو
خط الهجوم: باتريك فيمر - يوناس فيند
ويتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.
على الناحية الأخرى أتى تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:
حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: جواو كانسيلو - بنجامين بافار - ماتيس دي ليخت - ألفونسو ديفيز
خط الوسط: جواو كيميتش - ليون جوريتسكا
أمامهما: ليروي ساني - جمال موسيالا - كينجسلي كومان
خط الهجوم: توماس مولر
ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن يونيون برلين المتصدر مؤقتا، فيما يحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 29 نقطة.
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ق 84 يانيك جيرهاردت يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل
ق 81 فولفسبورج يقلص الفارق بتسديدة رائعة من ماتياس سفانبرج
ق 78 دالي بليند وبول فانر بدلا من جواو كانسيلو وجمال موسيالا
ق 74 لوكاس نميتشا ويانيك جيرهاردت بدلا من يوناس فيند وماكسيميليان أرنولد
ق 73 جمال موسيالا يسجل الرابع للبافاري بعمل فردي مميز
ق 66 عمر مرموش وكيفن باريديس بدلا من باتريك فيمر وباولو أوتافيو
ق 61 جوسيب ستانيسيتش وماتيس تيل بدلا من توماس مولر وليروي ساني
ق 55 سيرج جنابري بدلا من كينجسلي كومان
ق 54 جوشوا كيميتش يغادر الملعب بالإنذار الثاني للإعاقة
استراحة
ق 44 ياكوب كامينسكي البديل يسجل الهدف الأول بعد تمريرة وتسديدة متقنة
ق 36 يان سومر يتصدى لتسديدة ماتياس سفانبرج
ق 30 تبديل اضطراري.. خروج ماكسينس لاكروا ونزول ياكوب كامينسكي
ق 19 ركلة حرة مباشرة في المرمى.. توماس مولر يسجل الثالث
ق 14 جووووول كانسيلو يصنع مجددا وكومان يسجل.. 2-0
ق 9 جوووووول عرضية من كينجسلي كومان تغافل الحارس وتسكن الشباك دون أن يمسها مولر.. 1-0
بداية المباراة