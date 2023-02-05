انتهت الدوري المصري – الاتحاد (1)-(1) الإسماعيلي.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 78 جوووول تقنية الفيدية تثبت صحة الهدف والتعااادل للاتحاد.

ق. 75 أوووه محمود علاء يسجل التعادل والحكم يحتسب تسلل.

ق. 68 دخول أحمد عيد وأوستين أموتو بدلا من إبراهيم حسن، ومابولولو.

ق. 63 تبديل ثاني للإسماعيلي بدخول ياو أنور بدلا من عمر الساعي.

ق. 55 ميدو يرد بدخول عمر الوحش بدلا من محمد حسن في صفوف الإسماعيلي.

ق. 55 ثلاث تبديلات للاتحاد بدخول إسلام عبد النعيم، ومحمود عبد العزيز، وعبد الغني محمد بدلا من أحمد عادل وخالد الغندور، ومحمد محمود.

ق. 53 المباراة تتوقف وإنذار لـ ميدو بسبب الاشتباك مع صبري رحيل.

ق. 51 أووووه محمود علاء ينقذ ببرعة. عرضية أرضية من محمد حسن إلى فراس شواط الذي استلم الكرة داخل الست ياردات وسدد، لينقذها محمود لعاء ببراعد قبل أن تسكن الشباك بعدما عبرت الكرة من مهدي سليمان.

ق. 48 انطلاقة من أحمد عادل وتمريرة إلى مابولولو داخل منطقة الجزاء والذي سدد لكن حولها الدفاع إلى ركنية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 إصابة محمد الشامي.

ق. 33 عرضية من صبري رحيل، قابلها محمد محمود برأسية مرت بجانب القائم بقليل.

ق. 25 أوووه مخالفة للاتحاد ينفذها أحمد عادل ويبعدها محمد دسوقي قبل رأس مابولولو إلى ركنية.

ق. 20 مهدي سليمان ينقذ. طولية إلى الشامي الذي راوغ محمود علاء وانفرد لكن مهدي سليمان انقض أمامه وحولها إلى ركنية.

ق. 13 طولية من إبراهيم حسن ينقذها محمد فوزي حارس الإسماعيلي قبل أحمد عادل.

محمد الصباحي حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو ويلغي الهدف بسبب لمسة يد ضد محمد الشامي قبل الهدف.

ق. 7 جووووووووووول ثااااني. تصويبة من عمر الساعي تصطدم بـ محمد الشامي وتسكن الشباك مسجلا الثاني.

ق. 1 جووووووووووووول أوووول للإسماعيلي. طولية من محمد حسن إلى محمد الشامي الذي انفرد وسدد ليتصدى لها مهدي سليمان ويتابعها الشامي مجددا في المرمى مسجلا في الثانية 24.

بداية المباراة