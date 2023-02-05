التشكيل - الاتحاد يتسلح بإبراهيم حسن ومابولولو.. وشواط يقود هجوم الإسماعيلي
الأحد، 05 فبراير 2023 - 18:07
كتب : هاني العوضي
أعلن زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: هشام صلاح - محمود علاء - خالد صبحي - صبري رحيل
خط الوسط: مورو ساليفو - محمد محمود - خالد الغندور
خط الهجوم: إبراهيم حسن - كريستوفاو مابولولو - أحمد عادل
البدلاء: صبحي سليمان - عبد الله نصيب - ناصر ناصر - محمود عبد العزيز - أوستن أموتو - إسلام عبد النعيم - أحمد عيد - عبد الغني محمد - جافين كيزيتو
فيما أعلن أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: كريم عرفات - محمد نصر - محمد هاشم - محمد دسوقي
خط الوسط: محمود مخلوف - عماد حمدي - محمد حسن
خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - عمر الساعي
البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم - كريم الديب - محمد بيومي - أحمد محسن - عمر الوحش - محمد عبد السميع - أحمد مدبولي - سيرجي أكا - ياو أنور
ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 12 نقطة، فيما يملك الاتحاد 26 نقطة في المركز السادس.