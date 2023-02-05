التشكيل - الاتحاد يتسلح بإبراهيم حسن ومابولولو.. وشواط يقود هجوم الإسماعيلي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 18:07

كتب : هاني العوضي

الاتحاد - البنك الأهلي - مابولولو

أعلن زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

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خط الدفاع: هشام صلاح - محمود علاء - خالد صبحي - صبري رحيل

خط الوسط: مورو ساليفو - محمد محمود - خالد الغندور

خط الهجوم: إبراهيم حسن - كريستوفاو مابولولو - أحمد عادل

البدلاء: صبحي سليمان - عبد الله نصيب - ناصر ناصر - محمود عبد العزيز - أوستن أموتو - إسلام عبد النعيم - أحمد عيد - عبد الغني محمد - جافين كيزيتو

فيما أعلن أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: كريم عرفات - محمد نصر - محمد هاشم - محمد دسوقي

خط الوسط: محمود مخلوف - عماد حمدي - محمد حسن

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - عمر الساعي

البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم - كريم الديب - محمد بيومي - أحمد محسن - عمر الوحش - محمد عبد السميع - أحمد مدبولي - سيرجي أكا - ياو أنور

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 12 نقطة، فيما يملك الاتحاد 26 نقطة في المركز السادس.

الاتحاد السكندري الإسماعيلي
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