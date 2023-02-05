مصطفى محمد يشارك في عودة نانت للانتصارات

شارك مصطفى محمد مهاجم نانت في عودة فريقه للانتصارات وذلك حساب أجاكسيو بثنائية نظيفة.

واستضاف أجاكسيو فريق نانت ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة مساء الأحد.

وبدأ المهاجم المصري كأساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة 75.

وأرهق مهاجم منتخب مصر مدافعي أجاكسيو في أكثر من مناسبة لكنه لم يهدد المرمى بشكل صريح.

وأسهم مصطفى محمد في الهجمة التي سجل منها نانت هدف اللقاء الأول بعد هجمة جماعية منظمة في الدقيقة 64 بواسطة إيفان جيساند.

قبل نهاية المباراة بدقيقتين قرر الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد طرد إسماعيل ديالو مدافع أجاكسيو بعد منع الكرة بيده من دخول المرمى واحتساب ركلة جزاء.

ونجح لودوفيك بلاس في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح.

وكان نانت قد فشل في تحقيق الفوز بمبارياته الـ3 الأخيرة، إذ تعادل مرتين (بينهما تأهل بركلات الترجيح في الكأس) وخسر مباراة.

ويحتل نانت المركز الـ13 برصيد 25 نقطة بينما تجمد رصيد أجاكسيو عند 18 نقطة في المركز الـ17.

ويستعد نانت لمواجهة أنجيه في دور الـ16 من كأس فرنسا يوم الأربعاء.

خاض مصطفى محمد 31 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وشارك مصطفى في جميع مباريات نانت في مسابقة الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى محمد 8 أهداف وصنع 4 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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