انتهت الدوري التركي - جالاتاسراي (2)-(1) طرابزون

يقدم لكم FILGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جالاتاسراي ضد طرابزون سبور في الجولة الـ 23 من الدوري التركي.

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نهاية المباراة

ق53. جوووول الثااني لجالاتاسراي عن طريق إيكاردي من ركلة الجزاء.

ق52. محمود حسن تريزيجيه يرتكب ركلة جزاء ضد فريقه ليحصل على بطاقة صفراء.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17. جوووول التعادل لجالاتاسراي عن طريق دريس ميرتينز بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق1. جوووول أول مبكر لطرابزون سبور عن طريق ماكسيميليانو جوميز.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل