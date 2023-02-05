التشكيل - مرموش على مقاعد البدلاء أمام بايرن ميونيخ

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ، بتواجد الجناح المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

ويلعب كوفاتش ضد فريقه السابق في الجولة 19 من الدوري الألماني.

وجاء تشكيل فولفسبورج كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: ماكسينس لاكروا - سيباستيان بورناو - ميكي فان دي فين

خط الوسط: بوتي باكو - ماتياس سفانبرج - ماكسيميليان أرنولد - فيليكس نميتشا - باولو أوتافيو

خط الهجوم: باتريك فيمر - يوناس فيند

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

على الناحية الأخرى أتى تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بنجامين بافار - ماتيس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جواو كيميتش - ليون جوريتسكا

أمامهما: ليروي ساني - جمال موسيالا - كينجسلي كومان

خط الهجوم: توماس مولر

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن يونيون برلين المتصدر مؤقتا، فيما يحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 29 نقطة.