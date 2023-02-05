تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون الأساسي أمام جالاتاسراي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

يقود محمود تريزيجيه فريق طرابزون سبور أمام جالاتاسراي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويحتل جالاتاسراي صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 51 نقطة بينما طرابزون سبور في المركز السادس بـ 38 نقطة.

وجاء التشكيل كالآتي:

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حارس المرمى: أوجورتشان شاكير.

الدفاع: دينزويل – فيتور هوجو – يانز ستروجير لارسن – إفرين إلمالي.

الوسط: مانوليس سوبيس – عبد القادر عمر - أنستاسيوس باكاشيتاش.

الهجوم: تريزيجيه - منتصر لحتيمي – ماكسيميليانو جوميز.

وخاض تريزيجيه 20 مباراة مع طرابزون سبور في الدوري التركي هذا الموسم حتى الآن.

وساهم تريزيجيه في عشرة أهداف سجلهم فريق بعد أن سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب المحترف المصري مباراته رقم 32 بقميص طرابزون سبور في مختلف المسابقات.

وساهم تريزيجيه في 15 هدفا بقميص طرابزون.

الدوري التركي تريزيجيه طرابزون سبور
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