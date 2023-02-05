قبل مواجهة الأهلي.. ريال مدريد يغرق في جزيرة مايوركا

فاز ريال مايوركا على ضيفه ريال مدريد بهدف دون رد في ملعب سون مويش بالجولة 20 للدوري الإسباني.

وسجّل ناتشو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه.

ليتجمّد رصيد مايوركا عند 45 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

وباتت الفرصة سانحة أمام برشلونة لتوسيع الفارق إلى 8 نقاط حال فوزه على إشبيلية مساء اليوم الأحد.

وحقق المكسيكي خابيير أجيري فوزه الثاني في مسيرته التدريبية على ريال مدريد من أصل 21 مواجهة.

ولم يكن أجيري قد فاز على ريال مدريد إلا مرة واحدة رفقة ريال سرقسطة في سانتياجو برنابيو عام 2011، مقابل 6 تعادلات و13 هزيمة.

فيما عجز ريال مدريد عن التسجيل لأول مرة في زياراته الخارجية بالدوري الإسباني هذا الموسم.

ويلعب ريال مدريد في المباراة المقبلة أمام الأهلي مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ضربة مبكرة

قرر كارلو أنشيلوتي إراحة الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس، مع الدفع بالفرنسي أورليان تشواميني أساسيًا.

كما ظهر رودريجو في عمق الهجوم بدلا من كريم بنزيمة المصاب.

لكن ضربة مبكرة جاءت لـ ريال مدريد أثناء الإحماء عندما أصيب تيبو كورتوا وعوضه أندري لونين في التشكيل الأساسي.

بداية متعثرة

13 دقيقة فقط مرت حتى سجل مايوركا الهدف الأول بعد كرة عرضية اصطدمت بـ ناتشو وسكنت شباك ريال مدريد.

الشوط الأول شهد الكثير من التطور وصافرات الاستهجان من جماهير الجزيرة على فينيسيوس وداني كارباخال.

وحصل فينيسيوس على بطاقة صفراء في الدقيقة 44 بعد التحام مع لاعب مايوركا، ليغيب عن المباراة المقبلة أمام إلتشي لتراكم البطاقات الصفراء.

وبين الشوطين حصل داني سيبايوس بدوره على بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم.

عودة لا تتم

ريال مدريد أنهى الشوط الأول دون أي تسديدة على المرمى، لكنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد عرقلة الحارس بريدراج رايكوفيتش لـ فينيسيوس.

لينبري ماركو أسينسيو ويسدد ويهدر بعد تصدي الحارس الصربي في الدقيقة 60.

وحاول أنشيلوتي تصحيح الوضع في الشوط الثاني بإقحام مودريتش بدلا من فيدي فالفيردي الحاضر الغائب.

ثم دفع بالثلاثي ماريانو دياز وتوني كروس وديفيد ألابا بدلا من أسينسيو وسيبايوس وتشواميني.

ماريانو أهدر أخطر فرص اللحظات الأخيرة في الدقيةق 87 بتسديدة رائعة على الطائر بعد عرضية ألابا، مرت أعلى العارضة بقليل.