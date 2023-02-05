المحلة يفرط في فرصة دخول المربع الذهبي ويخسر من حرس الحدود

الأحد، 05 فبراير 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

غزل المحلة × حرس الحدود

حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

بهزيمته ضد حرس الحدود فرط غزل المحلة في فرصة دخول المربع الذهبي قبل نهاية الدور الأول.

وسجل هدفا حرس الحدود في المباراة كل من مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وأحمد فتحي "فيليكس"، بينما سجل أحمد الشيخ هدف غزل المحلة.

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وتعرض عبد الباقي جمال للهزيمة الأولى منذ توليه مسؤولية تدريب غزل المحلة.

الفوز رفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ 14 في المركز الـ 14 بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 26 في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

التشكيل

واصل جمال الاعتماد على الثلاثي الهجومي كريم مصطفى وأحمد الشيخ وجابرييل أوروك في تشكيل غزل المحلة.

في المقابل، يبدأ عمر بسام في هجوم حرس الحدود بتشكيل أحمد أيوب مع بقاء المخضرم أحمد علي على مقاعد البدلاء.

أحداث المباراة

حاول زيكو تهديد غزل المحلة مبكرا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة جاءت بجوار المرمى في الدقيقة السادسة.

وتقدم حرس الحدود في الدقيقة الـ 14 عن طريق فيليكس مستغلا تمريرة من زيكو ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من دفاع غزل المحلة وسكنت الشباك.

وأضاف زيكو الهدف الثاني لحرس الحدود بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 44.

وكاد أحمد النادري أن يقلص الفارق للمحلة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية ولكنها ارتدت من القائم.

وسيطر غزل المحلة على مجريات المباراة بدون فرص حقيقية لتسجيل الأهداف.

وكاد زيكو أن يضيف الثالث في الدقيقة الـ 88 لحرس الحدود ولكن الحارس أحمد ميهوب تألق في التصدي لمحاولته.

ومنعت العارضة هدفا آخر لغزل المحلة برأسية مصطفى أسامة في الدقيقة الـ 91.

وقلص أحمد الشيخ الفارق لغزل المحلة في الدقيقة الـ 94 بهدف رائع مستغلا خروج أحمد السعدني حارس حرس الحدود ليضع الكرة من فوقه في الشباك.

وسيلعب غزل المحلة مباراتهالمقبلة ضد المقاولون العرب على ملعبه يوم 10 فبراير بينما سيحل حرس الحدود ضيفا على فيوتشر.

غزل المحلة حرس الحدود الدوري المصري
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