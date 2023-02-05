الأول منذ الفوز على الزمالك.. أسوان يتغلب على الداخلية

فاز أسوان على مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بتروسبورت بالجولة 17 للدوري المصري.

تقدّم أحمد خالد لـ أسوان مبكرًا، ثم عادل سمير فكري النتيجة لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل محمد حمدي زكي الهدف الثاني.

ليرفع أسوان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز 17 -قبل الأخير-.

وحقق أسوان فوزه الأول منذ انتصاره على الزمالك يوم 2 يناير الماضي، إذ تعادل بعدها 4 مرات وخسر مرة.

فيما تعرض الداخلية لثالث هزيمة على التوالي، إذ يرجع فوزه الأخير إلى 18 يناير على حساب حرس الحدود.

المباراة بدأت قوية للغاية وعرفت تقدّم أسوان في النتيجة بعد أقل من دقيقة عن طريق أحمد خالد بعد خطأ دفاعي قاتل من الداخلية.

الداخلية حاول الرد في الدقيقة 19 عندما مرت الكرة بغرابة من أمام مصطفى فوزي.

التعادل حل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء نفذها القائد سمير فكري.

ورفع فكري رصيده إلى 4 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

الإثارة تواصلت عندما عاد الحكم لتقنية لمراجعة ركلة جزاء محتملة لصالح أسوان في الدقيقة 39.

قرار الحكم كان احتساب ركلة جزاء بعد أن شاهد لمسة يد على محمد نجيب مدافع الداخلية.

لينبري محمد حمدي زكي ويسجل بنجاح لـ أسوان هدف التقدم في شباك أصحاب الأرض.

ليرفع حمدي زكي رصيده إلى 6 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

في الشوط الثاني حاول علاء عبد العال تنشيط هجومه وأقحم كريستوفر جون ورشيد أحمد.

ليرد عليه أيمن الرمادي بإقحام ديلسون وأحمد حمودي.

ديلسون تحديدا حاول قتل المباراة في اللحظات الأخيرة عندما انفرد بالحارس، لكن تسديدته خرجت إلى ركلة ركنية.