الخامس على التوالي.. نابولي يفوز على سبيزيا ويبتعد بالصدارة

حقق نابولي فوزا جديدا في الدوري الإيطالي وتلك المرة خارج ملعبه ضد سبيزيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

الفوز هو الخامس على التوالي لنابولي في الدوري الإيطالي، إذ كان التعثر الأخير عندما خسر ضد إنتر ميلان بهدف دون مقابل.

سجل ثلاثية نابولي كل من كفيتشا كفارتسيخاليا وفيكتور أوسيمين الذي سجل هدفين.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة الـ 56 في صدارة بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد ميلان مساء اليوم.

افتتح كفارتسيخاليا أهداف نابولي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء سددها بنجاح على يسار الحارس.

وأضاف أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 68 برأسية مستغلا خروج خاطئ من الحارس دراجوفسكي.

وفي الدقيقة الـ 73 أضاف أوسيمين الهدف الثالث بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من كفارتسيخليا للاعب النيجيري الذي وضع الكرة في الشباك.

وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد كريمونيسي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا يوم 12 فبراير، بينما سيحل سبيزيا ضيفا على إمبولي.