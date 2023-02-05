انتهت الدوري الفرنسي - أجاكسيو (0)-(2) نانت.. هدف آخر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أجاكسيو ونانت في الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت.

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ق89. لوديفيك بلاس يسجل ركلة الجزاء بنجاح

ق88. طرد إسماعيل ديالو لاعب أجاكسيو واحتساب ركلة جزاء.

ق75 خروج مصطفى محمد ودخول الجزائري أندي ديلور بدلا منه.

ق64 جوووووووووووول إيفان جيساند يسجل الأول لنانت بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة شارك فيها مصطفى محمد

ق60 يوسف بلايلي كاد أن يسجل لأجاكسيو لكن كرته تمر بجوار القائم.

ق57. راية التسلل ترفع في وجه مصطفى محمد بعد انفراد تام.

ق52. مصطفى محمد يسقط على الأرض مجددا بعد اصطدام رأسه برأس لاعب أجاكسيو.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق43. سقوط مصطفى محمد على الأرض بعد تدخل عنيف، لكنه ينهض سريعا

ق17. عارضة نانت ترد تصويبة صاروخية من سيريل بايالا لاعب أجاكسيو.

ق15. ربع ساعة تمر بلا أهداف

بداية المباراة