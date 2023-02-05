اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز الأهلي على سياتل جيدا؟

الأحد، 05 فبراير 2023 - 15:30

كتب : Filgoal Team

هدف محمد مجدي أفشة مع الأهلي أمام سياتل ساوندرز

هل شاهدت مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية جيدا؟

FilGoal.com يختبر ذاكرتك بعد فوز الأهلي وتأهله لمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي

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الأهلي سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية كويز في الجول
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