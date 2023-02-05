تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أجاكسيو

الأحد، 05 فبراير 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي مع نانت في مواجهة أجاكسيو في الدوري الفرنسي.

ويستضيف أجاكسيو فريق نانت ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة في الرابعة من مساء الأحد.

ويحتل نانت المركز الـ13 برصيد 22 نقطة بينما أجاكسيو في المركز الـ178 برصيد 18 نقطة.

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وجاء تشكيل نانت كالآتي:

ويجلس المهاجم الجزائري أندي ديلور على مقاعد بدلاء نانت.

خاض مصطفى محمد 30 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وشارك مصطفى في جميع مباريات نانت في مسابقة الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى محمد 8 أهداف وصنع 4 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

مصطفى محمد نانت أجاكسيو
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