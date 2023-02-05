منافس الأهلي - كورتوا يصاب في الإحماء ويغيب عن لقاء مايوركا

تعرض تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة ريال مايوركا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مايوركا في الجولة 20 للدوري الإسباني، قبل أيام على مواجهة الأهلي المصري.

وعانى كورتوا من آلام في العضلة الضامة خلال الإحماء وتوقّف ليتحدث عن الطبيب، ثم غادر الملعب ليغيب عن اللقاء.

ويعوض كورتوا بديله الأوكراني أندري لونين الذي لم يلعب كثيرًا هذا الموسم.

ℹ️ Cambio en XI inicial, @AndreyLunin13 jugará en lugar de @thibautcourtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2023

ويخضع كورتوا لفحصوات طبية غدًا لتحديد خطورة الإصابة ومدة ابتعاده عن الملاعب.

وخاض لونين 7 مباريات هذا الموسم، منها 4 في الدوري و2 في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس ملك إسبانيا.

ويلعب ريال مدريد أمام الأهلي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما تنتظر ريال مدريد مباراة مهمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا بوقتٍ لاحق من هذا الشهر.

ويعاني ريال مدريد من إصابة الثلاثي كريم بنزيمة وإيدير ميليتاو وإدين هازارد وفيرلان ميندي ولوكاس فاسكيز.