كوكا يشارك في خسارة ألانيا سبور من إسطنبول سبور

الأحد، 05 فبراير 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ألانياسبور

شارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم ألانيا سبور في خسارة فريقه ضد إسطنبول سبور بالدوري التركي يوم الأحد.

وشارك كوكا كأساسي في كامل دقائق مباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح إسطنبول سبور ضمن الجولة 23 من المسابقة.

وخاض المهاجم المصري مباراته رقم 17 في الدوري التركي هذا الموسم.

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ولم يغب كوكا عن أي مواجهة منذ انضمامه للفريق، وظهر في 16 منها كأساسي.

وحاول ألانيا سبور استعادة طريق الانتصار بعد تعادل أمام فاتح كاراجورموك، وهزيمتين أمام بيشكتاش وسيفاس سبور لكنه فشل في ذلك.

ويحتل ألانيا سبور المركز 11 في الدوري التركي برصيد 25 نقطة من 22 مباراة لعبها.

فيما يحتل إسطنبول المركز الـ17 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.

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