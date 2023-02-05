انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(2) حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة ضد حرس الحدود في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

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ق93. جووووول أحمد الشيخ يسجل لغزل المحلة مستغلا خروج أحمد السعدني ليضع الكرة من فوقه في الشباك.

ق49. القائم يمنع الهدف الأول لغزل المحلة بتسديدة من أحمد النادري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. مصطفى عبد الرؤوف زيكو يسجل الهدف الثاني لحرس الحدود بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق14. جووول أول لحرس الحدود عن طريق أحمد فتحي "فيليكس" بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وسكنت المرمى.

ق6. تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل