انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(2) حرس الحدود

الأحد، 05 فبراير 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

لاعبو غزل المحلة يحتفلون بالهدف أمام الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة ضد حرس الحدود في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
انتهت في الدوري الإسباني - مايوركا (1) (0) ريال مدريد.. خسارة صادمة التشكيل - حمدي زكي يقود هجوم أسوان أمام الداخلية.. وديلسون احتياطي التشكيل - الشيخ يقود هجوم المحلة.. وأحمد علي احتياطي مع حرس الحدود حميديتش: نوير وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة بايرن

ق93. جووووول أحمد الشيخ يسجل لغزل المحلة مستغلا خروج أحمد السعدني ليضع الكرة من فوقه في الشباك.

ق49. القائم يمنع الهدف الأول لغزل المحلة بتسديدة من أحمد النادري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. مصطفى عبد الرؤوف زيكو يسجل الهدف الثاني لحرس الحدود بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق14. جووول أول لحرس الحدود عن طريق أحمد فتحي "فيليكس" بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وسكنت المرمى.

ق6. تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

حرس الحدود غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل - الاتحاد يتسلح بإبراهيم حسن ومابولولو.. وشواط يقود هجوم الإسماعيلي قائمة الزمالك - ظهور نداي أمام فاركو وغياب عبد الغني وشيكابالا بعد عودة فيريرا المحلة يفرط في فرصة دخول المربع الذهبي ويخسر من حرس الحدود الأول منذ الفوز على الزمالك.. أسوان يتغلب على الداخلية تقرير: متصدر الدوري المجري يفاوض فيوتشر للتعاقد مع مهند لاشين انتهت في الدوري المصري - الداخلية (1) (2) أسوان.. فوز ثمين التشكيل - حمدي زكي يقود هجوم أسوان أمام الداخلية.. وديلسون احتياطي التشكيل - الشيخ يقود هجوم المحلة.. وأحمد علي احتياطي مع حرس الحدود
أخر الأخبار
التشكيل - الاتحاد يتسلح بإبراهيم حسن ومابولولو.. وشواط يقود هجوم الإسماعيلي 5 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - ظهور نداي أمام فاركو وغياب عبد الغني وشيكابالا بعد عودة فيريرا 12 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى محمد يشارك في عودة نانت للانتصارات 18 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري التركي - جالاتاسراي (0)-(1) طرابزون.. جوووول أول مبكر 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - مرموش على مقاعد البدلاء أمام بايرن ميونيخ 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل توتنام - بيريسيتش وكولوسوفسكي أساسيان في مواجهة مانشستر سيتي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز أساسي أمام توتنام.. ودي بروين على دكة البدلاء 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون الأساسي أمام جالاتاسراي 46 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال