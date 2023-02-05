انتهت في الدوري الإسباني - مايوركا (1) (0) ريال مدريد.. خسارة صادمة

يحل ريال مدريد ضيفًا على ريال مايوركا في ملعب سون مويش بالجولة 20 للدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.87 ماريانو دياز يهدر هدفا كاد أن يكون رائعا بعد عرضية ألابا

ق.70 دخول ألابا وماريانو وكروس بدلا من سيبايوس وتشواميني وأسينسيو

ق.64 دخول مودريتش بدلا من فالفيردي

ق.60 أسينسيو يهدر ركلة الجزاء لـ ريال مدريد بعد تصدي رايكوفيتش

ق.58 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة تعرض لها فينيسيوس

بداية الشوط الثاني

إنذار لـ سيبايوس للاعتراض بعد نهاية الشوط

نهاية الشوط الأول

ق.44 بطاقة صفراء لـ فينيسيوس ويغيب عن المباراة المقبلة في الدوري

ق.38 تسديدة بعيدة المدى من رودريجير تمر أعلى العارضة

ق.13 جوووول مايوركا يسجل الهدف الأول بواسطة ناتشو فيرنانديز

بداية المباراة

**ريال مدريد يعلن رسميا إصابة كورتوا وتعويضه بـ لونين

**وفقًا لـ ذا أثليتك: كورتوا لن يلعب المباراة وسيشارك بدلا منه أندري لونين

Courtois, baja por molestias en abductor izquierdo. Mañana se le harán pruebas.@TheAthleticFC — Mario Cortegana (@MarioCortegana) February 5, 2023

**نسحاب تيبو كورتوا من إحماء ريال مدريد ويتحدث حاليا مع الجهاز الطبي بسبب آلام عضلية

المباراة تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة