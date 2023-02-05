انتهت في الدوري المصري - الداخلية (1) (2) أسوان.. فوز ثمين

يحل أسوان ضيفا على الداخلية في استاد بتروسبورت بالجولة 17 للدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 جوووووول محمد حمدي زكي يسجل الثاني بعد إهداره ركلة جزاء ومتابعته إياها

ق.39 ركلة جزاء لـ أسوان بعد لمسة يد على لاعب الداخلية

ق.37 الحكم يراجع ركلة جزاء محتملة لـ أسوان

ق.28 جوووول التعادل لـ الداخلية من ركلة جزاء سجلها سمير فكري

ق.19 فرصة لا تضيع من مصطفى فوزي تمر من أمامه بغرابة في مواجهة المرمى

ق.1 جووووول أحمد خالد السيد يجل الأول لـ أسوان بعد خطأ دفاعي قاتل

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة