التشكيل - حمدي زكي يقود هجوم أسوان أمام الداخلية.. وديلسون احتياطي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 14:18

كتب : محمد عبد العظيم

محمد حمدي زكي من مباراة سموحة وأسوان

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في الجولة 17 للدوري المصري.

وشهد التشكيل تواصل ظهور محمد حمدي زكي في خط الهجوم، مع تواجد ديلسون على مقاعد البدلاء، واستمرار غياب ماليك إيفونا للإصابة.

في المقابل، يعتمد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية على طريقة 4-5-1 في حضور مصطفى فوزي كمهاجم وحيد وبمساندة من سمير فكري.

تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - أحمد عبد الرسول - محمد نجيب - عبد العزيز سيد

الوسط: آلان كيامبادي - مؤمن عاطف - علي الزهدي - محمود طلعت - سمير فكري

الهجوم: مصطفى فوزي

دكة البدلاء: أحمد طارق سليمان - كمال أبو الفتوح - أحمد داهش - مهاب ياسر - سيرج إيريك - محمد نصير - كريستوفر جوان - أحمد رشيد - عبد الرحمن حسن

تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد فتحي كاستيلو - إسلام جمال - علي فتحي

الوسط: رافاييل أياجاوا - عماد فتحي - بلال السيد

الهجوم: أحمد خالد - محمد حمدي زكي - محمد ناجي

دكة البدلاء: خالد وليد - أحمد دحروج - أحمد حمودي - مصطفى عبد الرسول - ديلسون كاموني - محمد المرسي - إسلام صلاح - محمود فهمي - أحمد أشرف

أسوان الداخلية الدوري المصري
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