حميديتش: نوير وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة بايرن

أعرب حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن إحباطه بسبب تصريحات مانويل نوير بشأن إقالة توني تابالوفيتش مدرب حراس مرمى الفريق مشيرا إلى أنه يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة النادي.

مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ إقالة مدرب الحراس توني تابالوفيتش، وسط تقارير تفيد بأنه أقيل بسبب عدة مشاكل، بينها تسريباته لمانويل نوير.

وقال حميديتش عبر صحيفة بيلد الألمانية: "خيبة الأمل التي عبر عنها نوير بشأن إقالة توني تابالوفيتش تؤثر علينا أيضا لأن مانويل وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة بايرن".

وتابع "أنا أتفهم أن الأمر أثر فيه بشكل شخصي ولكن كقائد للفريق توقعت منه أن يظهر سلوكا مختلفا، القرار كان صعبا ولكنه لا علاقة له بنوير وقد أوضحنا الأمر له بالفعل".

وأضاف "لو كان هناك أي عواقب سيكون نوير أول من نناقشها معه".

وعمل البالغ من العمر 42 عاما في تدريب حراس بايرن منذ 2011 حين انضم مانويل نوير للفريق البافاري، ويرتبط الثنائي بعلاقة صداقة قوية.

وتحدث نوير عن إقالة المدرب لشبكة ذا أثليتك قائلا: "إقالة تابالوفيتش جعلتني أشعر كأن قلبي قد اقتلع".

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أن المشاكل التي أدت لإقالته بدأت منذ الموسم الماضي بين يوليان ناجلزمان مدرب بايرن وتوني تابالوفيتش.

وأوضح التقرير أن ناجلزمان كان منزعجا من تسريب الخلافات بين أعضاء الطاقم التدريبي إلى مانويل نوير ثم إلى الفريق بأكمله عبر تابالوفيتش.

وكان ألكسندر نوبل حارس بايرن المعار إلى موناكو قد شكى من قلة تواصل مدرب الحراس معه بعد إعارته للفريق الفرنسي.

وقال نوبل قبل أيام "علاقتي مع توني تابالوفيتش مدرب الحراس كانت طبيعية عندما كنت في بايرن. منذ ذلك الحين لم يكن هناك أي اتصال يذكر".

من جهته، أبدى تابالوفيتش دهشته من قرار إقالته، حين قال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "بعد أكثر من 10 أعوام، انتهى مشواري مع بايرن بشكل مفاجئ".

وأضاف الألماني ذو الأصول الكرواتية "أود أن أشكر كل من قابلتهم خلال السنوات القليلة الماضية والذين تشرفت بالعمل معهم، أنا ممتن جدًا لذلك".

أما مانويل نوير فكتب عبر إنستجرام "اليوم نهاية حقبة بالنسبة لبايرن ميونيخ، كل هذه النجاحات لم تكن لتتحقق بدونك".

وأتم "أخيرا وليس آخرًا، لقد قمت بتشكيل أسلوب لعبي في حراسة المرمى ورفعه إلى مستوى جديد.. سأفتقدك".

وسيتولى توم ستارك حارس بايرن السابق تدريب حراس المرمى الفريق بشكل مؤقت.

ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة بسبب تعرضه لكسر في الساق أثناء ممارسة التزلج على الجليد.