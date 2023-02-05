التشكيل - الشيخ يقود هجوم المحلة.. وأحمد علي احتياطي مع حرس الحدود

الأحد، 05 فبراير 2023 - 14:11

كتب : محمد عبد العظيم

غزل المحلة

أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة 17 للدوري المصري.

وواصل جمال الاعتماد على الثلاثي الهجومي كريم مصطفى وأحمد الشيخ وجابرييل أوروك.

في المقابل، يبدأ عمر بسام في هجوم حرس الحدود بتشكيل أحمد أيوب مع بقاء المخضرم أحمد علي على مقاعد البدلاء.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز 18 -الأخير- برصيد 11 نقطة.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمود علاء

الوسط: محمد بازوكا - أحمد النادري - خالد الإخميمي

الهجوم: كريم مصطفى - أحمد الشيخ - جابرييل أوروك

دكة البدلاء: عمرو شعبان - أحمد رضا - السيد الشبراوي - إبراهيما كونيه - طارق سامي - حازم مرسي - إبراهيم عايش - هاني عادل - مصطفى أسامة

تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا- محمود بن والي - خالد سامي - أحمد شديد قناوي

الوسط: إبراهيم القاضي - مصطفى جمال - أحمد فليكس - مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

الهجوم: عمر بسام

دكة البدلاء: محمد فوزي - أحمد أيمن - محد عبد الله - رمزي خالد - كينجسلي كوكو - وجيه عبد الحكيم - فالينتين أودوه - أحمد علي - أحمد قاسم

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