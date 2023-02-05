جالتييه يرفض الرد على تصريحات مدرب بايرن بشأن إصابة مبابي

رفض كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الرد على شكوك نظيره في بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان حول إصابة كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي، قبل مواجتهما المرتقبة هذا الشهر.

يوم الخميس، أعلن سان جيرمان غياب مبابي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، وفي اليوم التالي أوضح ناجلزمان أنه يعتقد أن كيليان سيشارك في المباراة المرتقبة وأنها ربما تكون خطة من الفريق الباريسي.

وقال جالتييه عن كلمات ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "نخادع بايرن بإصابة مبابي؟ لست مضطرا للرد عليه".

وأضاف "لقد قرأت تصريحات ناجلزمان، لكني لن أرد عليه، هذا ليس أسلوبي ولا أسلوب نادي باريس سان جيرمان".

وغادر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مباراة فريقه أمام مونبلييه يوم الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة.

ومن المتوقع أن يعود مبابي للمباريات من جديد بعد يوم 22 فبراير الجاري.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير الجاري.

كما تنتظر سان جيرمان مواجهة قوية أمام أوليمبيك مارسيليا مطارده في الدوري الفرنسي يوم 8 فبراير.

وتأتي مباريات باريس سان جيرمان في تلك الفترة كالآتي:

4 فبراير ضد تولوز (الدوري الفرنسي)

8 فبراير ضد مارسيليا (كأس فرنسا)

11 فبراير ضد موناكو (الدوري الفرنسي)

14 فبراير ضد بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

19 فبراير ضد ليل (الدوري الفرنسي)

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة.

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