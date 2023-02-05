جالتييه يرفض الرد على تصريحات مدرب بايرن بشأن إصابة مبابي

الأحد، 05 فبراير 2023 - 14:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

رفض كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الرد على شكوك نظيره في بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان حول إصابة كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي، قبل مواجتهما المرتقبة هذا الشهر.

يوم الخميس، أعلن سان جيرمان غياب مبابي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، وفي اليوم التالي أوضح ناجلزمان أنه يعتقد أن كيليان سيشارك في المباراة المرتقبة وأنها ربما تكون خطة من الفريق الباريسي.

وقال جالتييه عن كلمات ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "نخادع بايرن بإصابة مبابي؟ لست مضطرا للرد عليه".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية مدرب سان جيرمان: طلبت من الفريق اللعب لـ ميسي.. وحررته من الواجبات صن: تحفظ من لاعبي مانشستر يونايتد على عودة جرينوود للفريق سكاي: بوجبا يستهدف الظهور في مواجهة نانت بالدوري الأوروبي

وأضاف "لقد قرأت تصريحات ناجلزمان، لكني لن أرد عليه، هذا ليس أسلوبي ولا أسلوب نادي باريس سان جيرمان".

وغادر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مباراة فريقه أمام مونبلييه يوم الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة.

ومن المتوقع أن يعود مبابي للمباريات من جديد بعد يوم 22 فبراير الجاري.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير الجاري.

كما تنتظر سان جيرمان مواجهة قوية أمام أوليمبيك مارسيليا مطارده في الدوري الفرنسي يوم 8 فبراير.

وتأتي مباريات باريس سان جيرمان في تلك الفترة كالآتي:

4 فبراير ضد تولوز (الدوري الفرنسي)

8 فبراير ضد مارسيليا (كأس فرنسا)

11 فبراير ضد موناكو (الدوري الفرنسي)

14 فبراير ضد بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

19 فبراير ضد ليل (الدوري الفرنسي)

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة.

كيليان مبابي كريستوف جالتييه يوليان ناجلزمان بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ضحية الميركاتو.. خروج أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا هل يغيب عن موقعة بايرن؟ تضارب حول إصابة مبابي متاعب ليفربول تتواصل.. إصابة كوناتي وشكوك حول لحاقه بمواجهة ريال مدريد ماني يسابق الزمن للحاق بمواجهة سان جيرمان رغم خصم 15 نقطة.. دي ماريا: تأهل يوفنتوس لدوري الأبطال ليس مستحيلا كلوب يوضح موقف مهاجمه من اللحاق بصدام ريال مدريد ناجلزمان: ماني قد يلحق بمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال مواعيد مباريات الأحد 1 يناير 2023 - مصطفى محمد.. وصدامان قويان في إنجلترا
أخر الأخبار
رابطة الدوري الإنجليزي تدين مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكالة سانا: تعليق النشاط الرياضي في سوريا بسبب الزلزال 29 دقيقة | الوطن العربي
لاعب موناكو السابق ينضم إلى الفتح السعودي 48 دقيقة | السعودية
منافس الأهلي - أندري لونين.. بديل كورتوا صاحب الإنجاز الفريد لبلاده وفرصة ذهبية ساعة | كأس العالم للأندية
أس: أنشيلوتي قرر الحفاظ على بنزيمة وعدم إشراكه أمام الأهلي ليكون جاهزا للنهائي ساعة | الدوري الإسباني
ثنائي ليفربول يزف خبرا سارا لـ كلوب ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب الزلزال العنيف.. تأجيل كل مباريات الدوري التركي لأجل غير مسمى ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - ذا أثليتك: كورتوا يتخلف عن بعثة ريال مدريد المسافرة إلى المغرب 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال