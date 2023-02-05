كأس العالم للأندية - الهلال يفقد مهاجمه أمام فلامنجو

سيفقد نادي الهلال السعودي لاعبه البيروفي أندري كاريو أمام فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وتعرض كاريلو في مواجهة الوداد المغربي يوم السبت بربع نهائي المسابقة التي تقام على الأراضي المغربية.

وشارك كاريو في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح لكنه خرج على محفة.

وأوضح الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر أن اللاعب تعرض لإصابة في أربطة مفصل القدم.

وأضاف أن اللاعب البيروفي خرج من ملعب المباراة إلى المستشفى لإجراء فحوصات توضح مدى إصابته.

فيما قال رامون دياز مدرب الهلال عقب اللقاء إن كاريو لن يشارك أمام فلامنجو بسبب هذه الإصابة.

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الهلال🇸🇦 يقصي بطل إفريقيا (الوداد 🇲🇦) على أرضه وبين جماهيره ويطير لمواجهة فلامينغو🇧🇷 في نصف نهائي كأس العالم للأندية🏆#الهلال_الوداد_المغربي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/oakaBlo3sL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

المباراة تقام يوم الثلاثاء على أن يصعد الفائز بها للنهائي ويلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.

في نصف نهائي الآخر سيلعب الأهلي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء.

ويقام النهائي يوم السبت المقبل.