تشكيل ريال مدريد - إراحة مودريتش وكروس قبل لقاء الأهلي.. وعودة تشواميني أمام مايوركا
الأحد، 05 فبراير 2023 - 13:08
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا في الجولة 20 للدوري الإسباني.
وشهد التشكيل عدم الدفع بالثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش بشكل أساسي، مع بقائهما على مقاعد البدلاء.
فيما عاد أورليان تشواميني للعب بشكلٍ أساسي في خط الوسط بعد أن دخل بديلًا أمام فالنسيا المباراة الماضية، حاله حال داني كارباخال الذي يظهر في مركز الظهير الأيمن.
ويغيب إيدير ميليتاو للإصابة ويعوضه ناتشو في عمق الدفاع، فيما يشارك رودريجو كمهاجم صريح على حساب كريم بنزيمة المصاب.
وعاد النمساوي ديفيد ألابا للظهور على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.
تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: داني كارباخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا
الوسط: فيدي فالفيردي - أورليان تشواميني - داني سيبايوس
الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو - فينيسيوس جونيور
دكة البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - توني كروس - لوكا مودريتش - ماريانو دياز
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @RCD_Mallorca!@UnicajaBanco | #RCDMallorcaRealMadrid pic.twitter.com/hlnHbLvK45— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2023
ويسعى ريال مدريد إلى تقليص الفارق مؤقتًا مع برشلونة المتصدر إلى نقطتين.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة.