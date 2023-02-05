سكاي: بوجبا يستهدف الظهور في مواجهة نانت بالدوري الأوروبي

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس سيغيب عن لقاء الفريق ضد ساليرنيتانا يوم الثلاثاء.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ساليرنيتانا في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وأوضح تقرير سكاي أن الفرنسي لن يكون متاحا لمباراة ساليرنيتانا بسبب إجهاد العضلات.

ويتوقع الجهاز الطبي ليوفنتوس أن يكون بوجبا لائقًا لمباراة نانت في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس 16 فبراير الجاري.

وتم استدعاء بوجبا للمباراة الرسمية الأولى مع يوفنتوس ضد مونزا قبل أيام ولكن لاعب الوسط الفرنسي تعرض لإصابة عضلية جديدة.

بوجبا كان حريصا على خوض أكثر من مباراة قبل مواجهة نانت، لكن الرياح لم تأت بما تشتهى سفن النجم الفرنسي.

ولم يظهر بوجبا في أي مباراة منذ انتقاله الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، فقد أصيب بعد أن لعب مباراة فقط في موسم الإعداد.

ويستقبل يوفنتوس ضيفه الفرنسي يوم الخميس بعد المقبل في إيطاليا.

لكن قبل ذلك سيلعب ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

هذا الشهر، عاد بوجبا إلى تدريبات فريقه بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم 2022.

اللاعب الفرنسي خضع لجراحة في الغضروف في أوائل سبتمبر، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة أخرت شفاءه.

المباراة الأخيرة لبوجبا كانت يوم 19 أبريل الماضي بقميص فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وشارك بوجبا سابقا في 178 مباراة مع يوفنتوس خلال الفترة من 2012 إلى 2016، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 40 آخرين.

مع فوزه بتسعة ألقاب محلية رفقة البيانكونيري.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في صيف 2026.

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