تشكيل نابولي - لا تغير فريقا في طريقه نحو اللقب! سباليتي يدفع بالقوة الضاربة أمام سبيزيا

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي عن تشكيل فريقه لمواجهة سبيزيا في الجولة 21 للدوري الإيطالي.

ولم يجر سباليتي أي تغيير على التشكيل الذي تغلب على روما بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الماضية.

وتواصل اعتماد سباليتي على الثلاثي الهجومي الناري: هيرفينج لوزانو، وفيكتور أوسيمين، وخفيتشا كفاراتشخيليا.

ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان أقرب مطارديه.

فيما يحتل سبيزيا المركز 17 برصيد 18 نقطة.

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماريو روي

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينسكي

الهجوم: هيرفينج لوزانو - فيكتور أوسيمين - خفيتشا كفاراتشخيليا

تشكيل سبيزيا:

حراسة المرمى: بارتومي دراجوفسكي

الدفاع: كيلفين أميان - ماتيا كالدارا - ديميتريوف نيكولاو - إيثان أمبادو - أركاديوش ريكا

الوسط: سالفاتوري إسبوسيتو - مهدي بوربيعة - كيفن أجوديلو

الهجوم: دانييلي فيردي - إلدور شومورودوف