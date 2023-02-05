مدرب سان جيرمان: طلبت من الفريق اللعب لـ ميسي.. وحررته من الواجبات

الأحد، 05 فبراير 2023 - 12:37

كتب : FilGoal

ميسي - باريس سان جيرمان- لانس

كشف كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن طلب من فريقه الاعتماد بشكل كبير على النجم ليونيل ميسي في لقاء تولوز، في ظل غياب نجمي الهجوم، كيليان مبابي ونيمار.

وتغلب سان جيرمان على ضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "طلبت من الفريق اللعب لميسي والعمل معه. علينا أن نحرره من مهام معينة".

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وأضاف "يتعين على زملائه زيادة جهودهم في استعادة الكرة والتحرك في المساحات حتى يتمكن ليونيل من لعب تمريراته الدقيقة".

وأتم هذه التمريرات الدقيقة عملة نادرة في كرة القدم حاليا في مثل هذه المساحات الضيقة".

وغاب نيمار للإصابة التي ستبعده لنحو أسبوع، بينما غاب مبابي بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وتقدم تولوز بهدف برانكو فان دين بومينفي الدقيقة 20 .

وتعادل المغربي أشرف حكيمي لصاحب الأرض في الدقيقة 38، بعد تمريرة من كارلس سولير.

هدف الفوز أتى بتوقيع الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة 58، بعد تمريرة من حكيمي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 54 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مارسيليا الذي يواجه نيس يوم الأحد، وبفارق 9 نقاط عن لانس الثالث الذي يلاقي بريست الأحد أيضا.

باريس سان جيرمان ليونيل ميسي كريستوف جالتييه
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