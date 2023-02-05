تقارير: كوتينيو قد ينتقل إلى الدوري التركي هذا الأسبوع

أشارت تقارير عديدة إلى أن البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي قد ينتقل إلى إحدى فرق الدوري التركي هذا الأسبوع.

فترة الانتقالات الشتوية ستنتهي في تركيا يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت جريدة ذا صن أن كوتينيو الذي لم يبدأ أي مباراة كأساسي تحت قيادة المدرب أوناي إيمري في طريقه إلى الدوري التركي، وتحديدا إلى جالاتا سراي.

وأوضح التقرير أن جالاتا سراي يرغب في حسم الصفقة على سبيل الإعارة قبل نهاية فترة الانتقالات في تركيا يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن الخلاف حاليا بين رغبة جالاتا سراي في ضمه على سبيل الإعارة، في حين يرغب أستون فيلا في بيعه بشكل نهائي.

فيما أفادت جريدة فوتوماك التركية أن بشكتاش وفنيربهتشه يرغبان في ضم كوتينيو هذا الشتاء أيضا.

في مايو الماضي، أتم أستون فيلا إجراءات التعاقد بشكل نهائي مع البرازيلي فيليبي كوتينيو حتى عام 2026 قادما من برشلونة.

وذلك بعدما لعب نجم ليفربول السابق في صفوف أستون فيلا منذ يناير 2022 على سبيل الإعارة من البلوجرانا.

وأعلن برشلونة توصله لاتفاق مع النادي الإنجليزي بشراء عقد كوتينيو مقابل 20 مليون يورو مع وجود بند بالحصول على 50% لأي عملية بيع مستقبلية للاعب.

ولم يسجل كوتينيو أي هدف هذا الموسم، ولم يصنع أيضا.

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