اتحاد الكرة: اتفقنا مع "ميديا برو" على تحديث الـVAR مجانا.. والمستحقات المتأخرة بالجنيه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توصله لعدة اتفاقات مع شركة "ميديا برو" الإسبانية بخصوص تقنية الفيديو.

وقال اتحاد الكرة في بيان له:

"توصلنا لاتفاق نهائي مع شركة ميديا برو الإسبانية على تحديث تقنية الفيديو المستخدمة في الكرة المصرية بعد عقد عدة جلسات جمعت وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع مسئولي الشركة في إسبانيا.

كما تم الاتفاق خلال الجلسة على جدولة المستحقات الخاصة بتقنية الفيديو بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

ونجح مسئولو اتحاد الكرة في الاتفاق مع الشركة على دفع المستحقات بالجنيه المصري، بالإضافة لدفع القيمة بتسعيرة الدولار القديمة، والحصول على التحديثات الخاصة بالتقنية مجانًا".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن سفر العطار إلى إسبانيا لإنهاء ملف تقنية الفيديو.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سافرت إلى إسبانيا من أجل لقاء مسؤولي الشركة المسؤولة عن برنامج تقنية الفيديو الخاص بالدوري المصري من أجل تحديثه".

وشدد "تعاقد اتحاد الكرة مع الشركة الإسبانية سارٍ، والحديث عن انتهاء التعاقد غير صحيح".

وتعد شركة ميديا برو واحدة من أكبر الشركات الإسبانية في مجال الإنتاج التلفزيوني، وهي المسؤولة عن إمداد الاتحاد المصري لكرة القدم بآليات تقنية الفيديو.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 37 نقطة، فيما يحمل الزمالك لقب آخر موسمين.

ويتم تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب المصرية منذ موسم 2019\2020.