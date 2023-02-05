بحثا عن فوز غائب منذ 3 مباريات.. كوكا أساسي مع ألانيا سبور ضد إسطنبول

يبدأ أحمد حسن "كوكا" أساسيًا في تشكيل ألانيا سبور كما هي العادة، في مواجهة إسطنبول سبور بالدوري التركي.

ويستعد كوكا لخوض مباراته رقم 17 في الدوري التركي هذا الموسم، إذ لم يغب عن أي مواجهة منذ انضمامه للفريق، وظهر في 16 منها كأساسي.

ويسعى ألانيا سبور لاستعادة طريق الانتصار بعد تعادل أمام فاتح كاراجورموك، وهزيمتين أمام بيشكتاش وسيفاس سبور.

ويحتل ألانيا سبور المركز 11 في الدوري التركي برصيد 25 نقطة من 21 مباراة لعبها.

تشكيل ألانيا سبور:

حراسة المرمى: رونار أليكس رونارسون

الدفاع: يوري بالكوفيتش - فرقان بايير - لوروا فير

الوسط: إدريسا دومبيا - أرناو لوسامبا - - يوسف أوزدمير - إفيكان كاراكا - زين الدين فرحات - إيفان كافاليرو

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"