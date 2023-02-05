بحثا عن فوز غائب منذ 3 مباريات.. كوكا أساسي مع ألانيا سبور ضد إسطنبول

الأحد، 05 فبراير 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

يبدأ أحمد حسن "كوكا" أساسيًا في تشكيل ألانيا سبور كما هي العادة، في مواجهة إسطنبول سبور بالدوري التركي.

ويستعد كوكا لخوض مباراته رقم 17 في الدوري التركي هذا الموسم، إذ لم يغب عن أي مواجهة منذ انضمامه للفريق، وظهر في 16 منها كأساسي.

ويسعى ألانيا سبور لاستعادة طريق الانتصار بعد تعادل أمام فاتح كاراجورموك، وهزيمتين أمام بيشكتاش وسيفاس سبور.

ويحتل ألانيا سبور المركز 11 في الدوري التركي برصيد 25 نقطة من 21 مباراة لعبها.

تشكيل ألانيا سبور:

حراسة المرمى: رونار أليكس رونارسون

الدفاع: يوري بالكوفيتش - فرقان بايير - لوروا فير

الوسط: إدريسا دومبيا - أرناو لوسامبا - - يوسف أوزدمير - إفيكان كاراكا - زين الدين فرحات - إيفان كافاليرو

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"

كوكا الدوري التركي
نرشح لكم
لن يكون هناك أسوأ.. ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون في مباراته رقم 200 أعلى دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد الطائي شباك نظيفة للمرة التاسعة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد الطائي بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يفوز على الطائي بهدف قاتل في الدوري السعودي صلاح يقود الهجوم في مباراته رقم 200 مع ليفربول بـ الدوري الإنجليزي انتهت الدوري السعودي - اتحاد جده (1) - (0) الطائي.. فوز قاتل الدوري السعودي - حجازي وطارق حامد أساسيان لـ اتحاد جدة.. وسعيود يقود الطائي كلوب يرد على انتقادات تأثير تجديد تعاقد صلاح.. ويوجه نصيحة له
أخر الأخبار
تقارير: كوتينيو قد ينتقل إلى الدوري التركي هذا الأسبوع 11 دقيقة | ميركاتو
اتحاد الكرة: اتفقنا مع "ميديا برو" على تحديث الـVAR مجانا.. والمستحقات المتأخرة بالجنيه 22 دقيقة | الكرة المصرية
بحثا عن فوز غائب منذ 3 مباريات.. كوكا أساسي مع ألانيا سبور ضد إسطنبول 31 دقيقة | المحترفون
مرتضى: هتاف الجماهير ليس سبب عودة فيريرا.. قال لنا "لو خرجت من الملعب أموت" 50 دقيقة | الكرة المصرية
تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
إنياكي ويليامز لـ في الجول: أسأل نفسي كثيرا عما إذا كان يجب أن ألعب لـ غانا مبكرا عن ذلك ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الأحد 5 فبراير 2023 - دوري مصري ودربي ميلانو وآخر اختبار لـ ريال مدريد قبل الأهلي ساعة | الكرة الأوروبية
ركلات الترجيح تبتسم للمرة الرابعة.. منتخب السنغال بطلا لـ كأس الأمم الإفريقية للمحليين 11 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال